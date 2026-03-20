Secciones

Es noticia
Cuando la condena no pasa por la celdaEl edificio Fenosa regresa al SupremoGestión de 'parkings' de A CoruñaDenuncia por contaminación en BetanzosEl Chuac, academia internacional de trasplantesLa hamburguesería del Agra do OrzánAlternativas a dos días de cierre en la estación de trenAsí es la camiseta retro del Dépor
instagramlinkedin

Un café en las alturas: Antonio Ledezma / PI STUDIO

Un café en las alturas: Antonio Ledezma

PI STUDIO

Madrid
RRSS WhatsAppCopiar URL

Tras la entrevista la semana pasada con el veterano periodista y presentador de informativos, Vicente Vallés, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y coordinador del Consejo Político Internacional en el equipo de María Corina Machado. En la entrevista Antonio Ledezma, residente en Madrid como refugiado político desde 2017, rememora su detención en 2015 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia acusado de conspirar para derrocar a Maduro y reclusión, primero, en una prisión militar, y después en su propio domicilio hasta que logró fugarse a España. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents