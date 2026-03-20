LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

España movilizará 5.000 millones de euros para paliar los efectos económicos de la guerra

El primer paquete de ayudas para paliar las consecuencias económicas de la guerra movilizará 5.000 millones de euros de las arcas públicas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que si es necesario poner más recursos sobre la mesa para proteger a los hogares y el sector productivo se hará, en función de la duración de la guerra. En total, se trata de 80 medidas, en buena medida centradas en rebajas fiscales que entrarán en vigor mañana tras su publicación en el BOE y su aprobación este viernes en un Consejo de Ministros. Se trata de una "reducción drástica de la fiscalidad energética", según ha explicado el jefe del Ejecutivo en rueda de prensa desde Moncloa, en carburantes y electricidad. Más información