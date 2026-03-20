El Papa recibe en el Vaticano a los Reyes Felipe VI y Letizia
Los Reyes han llegado este viernes a las 10.15 horas al Vaticano, donde han mantenido su primera audiencia con León XIV en la biblioteca privada del Palacio Apostólico, un encuentro que ha durado 50 minutos y que se produce a escasos meses del anunciado viaje del Pontífice a territorio español, en junio. Según ha podido saber este diario, el Papa está "ilusionado" con la preparación de este desplazamiento que le llevará a Barcelona, Madrid y Canarias. Dos horas después de la finalización de la reunión, la Santa Sede ha emitido un comunicado en el que se ha referido a las "buenas relaciones" con España, que vivirán "un momento significativo" en el viaje de dentro de tres meses, y que explica que los Reyes y León XIV han abordado "cuestiones de actualidad" sobre el "país y la misión de la Iglesia en la sociedad". Los tres, continúa el texto, abordaron "algunos temas de carácter regional e internacional, destacando la importancia de un compromiso constante en favor de la paz y del fortalecimiento de los principios y valores que constituyen la base de la convivencia internacional". Esta audiencia se ha producido el día número 20 de la guerra lanzada por Israel y EEUU contra Irán. Más información
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