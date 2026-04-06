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Ayuso ve una "catetada" trasladar el 'Guernica' para "alentar el negocio del nacionalismo"

Ayuso ve una "catetada" trasladar el 'Guernica' para "alentar el negocio del nacionalismo"

Lucía Feijoo Viera

Ayuso ve una "catetada" trasladar el 'Guernica' para "alentar el negocio del nacionalismo"

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PI STUDIO

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de "ciegas, absurdas y catetas" las "pretensiones naciolistas" para un traslado temporal del Guernica de Picasso a Euskadi. En redes sociales, Ayuso se ha referido a esta reclamación y, en concreto, a la postura expresada por el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, que considera que ese traslado temporal de ese cuadro al Museo Guggenheim es "posible" y que es cuestión de "voluntad política". Más información

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