Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

Sumar pide una reunión al PP para convencerles de que apoyen el decreto sobre vivienda

Sumar va a iniciar una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios con el objetivo de conseguir su apoyo para el decreto de vivienda del Gobierno. Representantes de Comuns, Más Madrid, Movimiento Sumar e Izquierda Unida han participado este lunes, de forma conjunta, en un nuevo formato de rueda de prensa para presentar la campaña de defensa del escudo social que impulsan las cuatro organizaciones. En el acto han participado Ernest Urtasun, Mónica García, Lara Hernández y Toni Valero. El ministro de Cultura ha sido el encargado de anunciar la ronda de contactos que incluirá a los socios, pero también, y especialmente, al Partido Popular. Más información