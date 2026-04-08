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Claudia Montes, ante el Supremo: "Ábalos nunca me dijo 'Oye, te he enchufado'"

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Lucía Feijoo Viera

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La segunda jornada del juicio del Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos por las presuntas mordidas obtenidas tras la adjudicación de contratos millonarios para la compra de mascarillas ha vuelto a centrarse en los "enchufes" en empresas públicas para mujeres que habían tenido relación con él. En la sesión matutina de la vista el foco se ha situación sobre la contratación de Claudia Montes, ex miss Asturias de más de 30 años, por Logirail. Ella misma ha afirmado que durante el juicio la Fiscalía Anticorrujpción y las acusaciones populares "están demostrando" que el exministro y su asesor Koldo García "hicieron algo detrás, pero nunca" le "dijeron 'te he enchufado'". Más información

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