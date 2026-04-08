Tenso rifirrafe entre Bolaños y Álvarez de Toledo: del “pacifista pendenciero” a la “mujer pegada al bulo”
La comisión constitucional del Congreso ha sido escenario de un duro enfrentamiento entre la portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con un intercambio de acusaciones marcado por el tono bronco. La diputada popular calificó al ministro de “pacifista pendenciero” y acusó al Gobierno de utilizar el discurso contra la guerra para tapar la corrupción. Bolaños replicó reprochándole sus “insultos” y acusándola de difundir “bulos”, además de cuestionar su postura sobre conflictos internacionales.
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