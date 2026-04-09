Lucía Feijoo Viera

Un diputado gitano denuncia entre lágrimas discriminación en tanatorios de Madrid: "¿Nuestros muertos valen menos?"

A veces la vida se cuela por las rendijas que deja el teatro político. Ha ocurrido hoy en la Asamblea de Madrid. El diputado de Más Madrid Samuel Escudero ha denunciado durante su intervención la discriminación que sufren las personas gitanas en los tanatorios madrileños relatando su propia experiencia. El pasado mes de enero, tras el fallecimiento de un sobrino, él mismo y su familia tuvieron que pedir ir a varias de estas instalaciones hasta que finalmente pudieron velarlo en el Tanatorio Sur.