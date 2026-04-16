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El enfado de la esposa de Cerdán en el Senado: “‘La Paqui’ es despectivo y clasista, que quede claro”

El enfado de la esposa de Cerdán en el Senado: “‘La Paqui’ es despectivo y clasista, que quede claro”

Lucía Feijoo Viera

El enfado de la esposa de Cerdán en el Senado: “‘La Paqui’ es despectivo y clasista, que quede claro”

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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La esposa de Santos Cerdán, Francisca Muñoz, ha comparecido en la comisión del Senado por el ‘caso Koldo’, pero se ha acogido a su derecho a no declarar y ha pedido abandonar la sala: “Primero, carezco de información del objeto de esta comisión. Segundo, en todo caso, con los datos disponibles, estoy aquí citada por ser la esposa de Santos Cerdán. Por ello, me acojo a la dispensa legal de prestar declaración, al encontrarse mi marido en un procedimiento penal aparentemente por los mismos hechos objeto de esta comisión. Por lo anterior y dado mi estado de salud, solicito que se me permita abandonar la sala", petición que el presidente de la comisión, Eloy Suárez, le ha denegado. Francisca Muñoz ha estado durante la sesión mirando su teléfono móvil sin prestar atención a los senadores que se dirigían a ella, excepto cuando la senadora de UPN, Mar Caballero, ha leído unos WhatsApps que se referían a ella como ‘la Paqui’. En ese momento, la esposa de Cerdán, visiblemente enfadada, le ha reprendido diciendo “yo soy Francisca Muñoz Cano, 'la Paqui’ es en plan despectivo y clasista. ¿Vale? Que quede claro". Más información

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