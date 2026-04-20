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María Corina Machado espera "elecciones impecables" pronto en España: "Mis afectos y preferencias están clarísimos"

María Corina Machado espera "elecciones impecables" pronto en España: "Mis afectos y preferencias están clarísimos"

Lucía Feijoo Viera

María Corina Machado espera "elecciones impecables" pronto en España: "Mis afectos y preferencias están clarísimos"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha reclamado este lunes que haya "elecciones impecables" pronto en España, tras señalar que sus "afectos y preferencias" respecto a la política española están "clarísimas", aunque ha evitado explicitarlas. "Mis afectos y preferencias creo que están clarísimas a todos en esta sala y en este país, pero he prometido no involucrarme en política interior", ha señalado en su intervención en el desayuno informativo del Fórum Europa en Madrid, si bien ha incidido en que la política española "intentó en alguna otra ciudad del país involucrarse" con la política venezolana, en alusión a la cumbre de líderes progresistas organizada por Pedro Sánchez en Barcelona. Más información

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