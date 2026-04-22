Lucía Feijoo Viera

PP y Vox alcanzan un acuerdo para formar el nuevo Gobierno de Aragón

El presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, y el líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, han anunciado este miércoles en una comparecencia conjunta que ambos partidos han llegado a un acuerdo para la investidura de Azcón como presidente de la comunidad y que incluye el concepto de "prioridad nacional" en el acceso a los servicios públicos. Así lo ha asegurado Nolasco a los medios de comunicación, a los que ha detallado que el pacto incluye una vicepresidencia, que estará unida a una consejería, aunque aún no se ha determinado cual de las tres que ocupará Vox: Desregulación, Bienestar Social y Familia; Medio Ambiente y Turismo, y Ganadería, Agricultura y Alimentación.