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Residencial Les Naus de Alicante

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Jose Navarro

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Comienzan las imputaciones judiciales por el escándalo de las viviendas protegidas en el residencial Les Naus de Alicante. La magistrada que investiga las presuntas irregularidades en las polémicas adjudicaciones ha citado a declarar, en calidad de investigados, a un total de quince personas, entre las que se encuentran representantes políticos, altas funcionarias de la Administración local, técnicos y una decena de propietarios de viviendas de la urbanización de La Condomina. Más información

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