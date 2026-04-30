Lucía Feijoo Viera

Ayuso "sospecha" de censo electoral y pregunta "con qué rigor" se da "el carné de español"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que es inevitable "sospechar" de las intenciones de los procesos de regularización y nacionalización "masivos" promovidos por el Gobierno, ha asegurado que "significan engrosar los censos electorales" y ha pedido saber "con qué rigor se está dando el carné de español". Según Díaz Ayuso, el Gobierno "da ese carné de español a gente que en su vida ha pasado por aquí, que no tiene ninguna vinculación" con el país. "Es ahí donde yo sospecho y, desde luego, no tengo ninguna confianza en lo que están realizando, en este proceso, justo cuando, electoralmente, peor le va al Gobierno y a la coalición".