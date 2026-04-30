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Koldo García rebate a Aldama y asevera: "El PSOE no coge dinero de nadie"

Koldo García rebate a Aldama y asevera: "El PSOE no coge dinero de nadie"

Lucía Feijoo Viera

Koldo García rebate a Aldama y asevera: "El PSOE no coge dinero de nadie"

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Koldo García, exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha rebatido este jueves las manifestaciones del reconocido comisionista Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo y ha aseverado que "el PSOE no coge dinero de nadie". Aldama explicó el miércoles, en su declaración en el juicio por la trama de las 'mordidas' en los contratos de mascarillas durante la pandemia, que parte de las comisiones iban a parar al PSOE.

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