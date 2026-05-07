PI STUDIO

La Asamblea de Madrid expulsa a trabajadoras de educación infantil que pedían “Dignidad para el 0-3”

Las educadores infantiles, que llevan en huelga desde el 7 de abril para pedir mejores salarios y un descenso en la ratio de alumnos, se han manifestado este jueves ante la Asamblea regional, donde han recordado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que "infantil está en lucha" y han exigido devolver la "dignidad" a su trabajo. "Ayuso, escucha, infantil está en lucha", han coreado las educadoras concentradas, todas ataviadas con prendas de ropa amarillas, el color que ya identifica su protesta, y acompañadas de pitos y cacerolas.