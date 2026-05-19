Lucía Feijoo Viera

La Policía registra el despacho de Zapatero tras su imputación por el caso Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un fuerte impulso a la investigación que mantiene en secreto del caso Plus Ultra y ha decidido imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos, entre los que se encontrarían la organización criminal y la falsedad documental, según han confirmado fuentes jurídicas. Ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio. Fuentes policiales señalan a EL PERIÓDICO que la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional (UDEF) ha puesto en marcha una operación relacionada con estas pesquisas sobre las que se acaba de levantar el secreto. En este momento se está registrando la oficina del expresidente en la sede socialista de Ferraz y varias empresas. Concretamente, el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de la Policía registra desde pasadas las nueve y media de esta mañana el despacho del expresidente y las mercantiles Grupo de Soft Gestor, Inteligencia Prospectiva y la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav S.L.