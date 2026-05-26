Lucía Feijoo Viera

Sánchez: "Es una infamia que los hogares más pobres tengan que pagar las facturas de delirios geopolíticos ajenos"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reivindicó este martes en Roma el liderazgo de España en defensa del derecho internacional y frente a "delirios" de quienes "incendian el mundo" pero nunca son los que acaban pasando hambre. Sánchez lanzó este mensaje en su intervención en un acto en la sede de la organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) con motivo de la Semana de la Nutrición impulsada por este organismo y otros dos dependientes de Naciones Unidas y con sede en la capital italiana, el FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) y el PMA (Programa Mundial de Alimentos).