Lucía Feijoo Viera

Aitor Esteban (PNV): "Nos parece que la legislatura ha llegado a su fin"

El PNV eleva aún más la presión sobre Pedro Sánchez. El presidente de la formación jeltzale, Aitor Esteban, ha asegurado este jueves que "la legislatura ha llegado a su fin". Un paso más allá desde que el pasado fin de semana avisara al presidente del Gobierno de que sería "irresponsable" agotar su mandato y no convocar elecciones hasta 2027. Eso sí, el tono cada vez más duro con Sánchez no se traduce en un acercamiento al PP. Una vez más, Esteban ha rechazado la posibilidad de secundar una moción de censura. Al menos, por el momento. La imputación del expresidente José Luís Rodríguez Zapatero la pasada semana llevó a Esteban a marcar distancia con el Gobierno. "Este panorama hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuesto, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada", aseveró el pasado domingo. Desde entonces, los jeltzales no han dejado de reclamar a Sánchez el adelanto de los comicios. Más información