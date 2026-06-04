Lucía Feijoo Viera

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Aznar: "El problema de Euskadi y Cataluña es que el nacionalismo es un fracaso histórico"

Lucía Feijoo Viera PI STUDIO

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha calificado este jueves la situación que atraviesa España de "colapso político" y ha considerado que el problema que tienen el País Vasco y Cataluña es que, tomando "como referencia la Transición, el nacionalismo es un fracaso histórico" y su modelo está "completamente agotado". Aznar, que no ha hecho declaraciones a los medios de comunicación, ha presentado en Bilbao su último libro, 'Orden y libertad', en un acto en el que ha hablado de la situación internacional, española y de Euskadi.