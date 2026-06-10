Secciones

Es noticia
La oferta de pisos turísticos se duplica en GaliciaEl proyecto de Exolum en el puerto exteriorFiesta naranja por el regreso a la ACB¿Qué es una central reversible?Los 13 intocables del DeportivoLas claves de la futura área metropolitana del taxiVisita del Papa en directo
instagramlinkedin
En la esquina de Rosselló con Sardenya, grupos de independentistas y españolistas se enfrentan a gritos. Gritos de "Independencia" y"Fuera fascistas de nuestros barrios" contra "Viva España"

En la esquina de Rosselló con Sardenya, grupos de independentistas y españolistas se enfrentan a gritos. Gritos de "Independencia" y"Fuera fascistas de nuestros barrios" contra "Viva España"

Jordi Ribalaygue

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

En la esquina de Rosselló con Sardenya, grupos de independentistas y españolistas se enfrentan a gritos. Gritos de "Independencia" y"Fuera fascistas de nuestros barrios" contra "Viva España"

Jordi Ribalaygue

RRSS WhatsAppCopiar URL

En la esquina de Rosselló con Sardenya, grupos de independentistas y españolistas se enfrentan a gritos. Gritos de "Independencia" y"Fuera fascistas de nuestros barrios" contra "Viva España" Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents