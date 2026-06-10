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Así ha sido trayecto en papamóvil de León XIV rumbo a la Sagrada Familia

Así ha sido trayecto en papamóvil de León XIV rumbo a la Sagrada Familia

Lucía Feijoo Viera

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Así ha sido trayecto en papamóvil de León XIV rumbo a la Sagrada Familia

Lucía Feijoo Viera

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El papa León XIV ha iniciado en la confluencia de la avenida Diagonal y la calle Rosselló de Barcelona el único trayecto urbano que hará en papamóvil durante su visita a Cataluña, en este caso para dirigirse a la Sagrada Familia, donde presidirá una misa y bendecirá la Torre de Jesús. El pontífice recorrerá en el vehículo papal un trayecto de cerca de un kilómetro por la calle Rosselló, entre Diagonal y Sardenya, a poca velocidad, hasta llegar a la Sagrada Familia. Más información

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