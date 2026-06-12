Lucía Feijoo Viera

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Así ha sido el último día del viaje del Papa León XIV por España

El papa León XIV ha puesto este jueves el broche final a su viaje por España tras una intensa agenda que le ha llevado por Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. La última jornada en Canarias ha estado marcada por encuentros con migrantes, mensajes en favor de la acogida y la integración, y un baño de masas en La Laguna. Antes de abandonar el país, el Pontífice se ha despedido de las autoridades políticas, militares y religiosas en el aeropuerto, donde ha sido acompañado por el rey Felipe VI. En un ambiente distendido, el monarca ha bromeado con León XIV antes de que este embarcara en el avión que lo llevará de regreso al Vaticano: "Entonces, ¿nos vemos el año que viene?". Con esta despedida concluyen dos jornadas históricas para Canarias, que ha recibido por primera vez la visita de León XIV en medio de una gran expectación y con miles de fieles siguiendo cada uno de sus actos. Más información