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Josep Borrell: "En el pacto por la inmigración han participado los estados, el Consejo, la Comisión y el Parlamento"

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PI STUDIO

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Josep Borrell: "En el pacto por la inmigración han participado los estados, el Consejo, la Comisión y el Parlamento"

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"El pacto por la Inmigración es un reglamento que se ha aprobado en trílogos. Ahí están los estados, con España, el Consejo, la Comisión y el Parlamento. Ha sido posible porque el Parlamento lo ha apoyado con los votos de la derecha y la extrema derecha", ha sostenido Borrell. "Una propuesta parlamentaria se ha aprobado con una mayoría parlamentaria diferente a la que permitió la investidura de la Comisión", ha aclarado después.

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