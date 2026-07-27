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Montse Mínguez, portavoz del PSOE, responde al PP: "El cambio climático no es un mantra"

El PSOE ha pedido hoy "seriedad" al Partido Popular para unirse al pacto de Estado contra la emergencia climática que Pedro Sánchez lleva proponiendo desde el pasado mes de septiembre. La portavoz socialista, Montse Mínguez, ha denunciado hoy tras la Ejecutiva del Partido Socialista que el PP "ha hecho suyo el discurso negacionista de Vox" y está dando largas o rechazando la propuesta del Gobierno. Más información