Secciones

Es noticia
Retrasos de obras en viviendas por falta de personalAyudas a emprendedoresEl presupuesto de Turismo para las rutas nacionalesÚltima hora de los incendios en Madrid y ÁvilaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin
Sánchez pide unidad frente a la emergencia climática: "Esto sí es una prioridad nacional"

Sánchez pide unidad frente a la emergencia climática: "Esto sí es una prioridad nacional"

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sánchez pide unidad frente a la emergencia climática: "Esto sí es una prioridad nacional"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros de este martes creará un Panel Científico de Acción frente a la Emergencia Climática, un órgano asesor del Gobierno compuesto por "los mejores investigadores" de la materia para "ayudar a anticipar riesgos" y a "desarrollar políticas públicas" frente al cambio climático porque "los datos son claros: la emergencia climática mata". Sánchez ha participado en la presentación este lunes de la Red de Refugios Climáticos que ya están disponibles para todos los ciudadanos para refugiarse del calor en episodios de altas temperaturas. El jefe del Ejecutivo ha animado al resto de administraciones públicas a unirse a esta red y ha anunciado ayudas de 10 millones de euros para habilitar nuevos refugios con comunidades autónomas, ayuntamientos o diputaciones.

TEMAS

Tracking Pixel Contents