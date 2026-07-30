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Impresionantes imágenes de cientos de migrantes entrando a nado a Ceuta

Impresionantes imágenes de cientos de migrantes entrando a nado a Ceuta

Lucía Feijoo Viera

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Impresionantes imágenes de cientos de migrantes entrando a nado a Ceuta

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
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Cientos de migrantes han cruzado a nado esta mañana a Ceuta ante la mirada impotente de los agentes de la Guardia Civil que no han podido hacer nada para contener una auténtica marea humana. Algunos han tenido que ser rescatados por una lancha neumática de la Guardia Civil que los ha acercado hasta la costa. Otros han necesitado asistencia médica y, los menos afortunados, se desconoce el número, han perdido la vida en el intento.

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