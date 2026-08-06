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Juan Jesús Vivas: "Se ha puesto en jaque nuestra integridad"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha denunciado ante la Unión Europea que la crisis migratoria que ha vivido la ciudad autónoma ha evidenciado ante todo el mundo lo "extremadamente vulnerable" que es España ante Marruecos, un país vecino del que ha dicho que "no reconoce" la soberanía de los dos territorios en las costas africanas. Además, ha admitido que la población ceutí está "temerosa" y con motivos de que vuelva a ocurrir un episodio similar que pueda resultar "definitivo para la caída al abismo" de España y de Europa. Más información