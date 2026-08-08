Lucía Feijoo Viera

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Vivas calcula que entre 8.000 y 11.000 migrantes siguen en Ceuta y exige su retorno a Marruecos

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha estimado que hay todavía entre 8.000 y 11.000 personas migrantes en Ceuta, ha señalado a Marruecos como posible responsable y ha reclamado que se blinden las fronteras "con todas las garantías": "Aquí no va a haber papeles" ni salidas a la península, ha asegurado este sábado. Vivas ha calificado la situación en la ciudad como "absolutamente insostenible" y "totalmente alejada" de la normalidad, con miles de personas "deambulando", sin tener cubiertas sus necesidades básicas y generando "inseguridad" y "perturbando" la vida ordinaria y la convivencia de Ceuta. Ante esto, ha reclamado al Gobierno que resuelva esta crisis "de manera inmediata", por medio del "retorno a Marruecos" de todos los migrantes en situación irregular, y ha lanzado el mensaje de que "aquí no va a haber papeles" ni "salidas a la península". En ese sentido, ha pedido al Ejecutivo incrementar el número de efectivos de las fuerzas de seguridad, el despliegue de medios y recursos "de todo tipo" en extranjería para lograr ese "retorno inmediato" lo antes posible y mantener al ejército en las calles para que transmita "seguridad".