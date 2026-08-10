Lucía Feijoo Viera

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El PP se desmarca de Vox y sí irá a la reunión con el Gobierno sobre menores en Ceuta

Las comunidades gobernadas por el PP en solitario sí acudirán a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por el Ministerio para este jueves con el fin de abordar el reparto de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta, pese al plante de las tres autonomías en las que los populares gobiernan con Vox -Aragón, Extremadura y Castilla y León-. Así lo ha confirmado el vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral, Elías Bendodo, ha indicado que "es bueno escuchar", aunque ha dejado claro que su partido está "completamente en contra de las propuestas del Gobierno en esta cuestión". Más información