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Feijóo, Ayuso y Abascal unidos en apoyo a Ceuta en la Plaza de Cibeles (Madrid)

Miles de personas se concentran en el centro de Madrid coincidiendo con el Día de Ceuta y de manera simultánea en más de 260 municipios de toda España. Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal han coincidido en la manifestación celebrada en la Plaza de Cibeles. Todos coinciden en acusar a Sánchez de mentir y de estar al servicio del gobierno de Marruecos. Más información