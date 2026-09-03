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Este es el momento en el que Robles no aplaude a Pedro Sánchez

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, no aplaudió cuando Pedro Sánchez anunciaba que el Gobierno iba a publicar un dossier con todos los informes de la crisis migratoria de Ceuta. Días antes, Robles había chocado con el ministro del Interior; Fernando Grande Marlaska, por discrepancias sobre la información de la que disponía el Gobierno antes de la entrada masiva de inmigrantes.

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