Lucía Feijoo Viera

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Así ha arrancado la vuelta al cole en Ceuta: policías y militares vigilan los centros

El Gobierno ha informado de que la asistencia a clase en los 35 centros públicos y concertados de enseñanza Primaria y Secundaria de la ciudad autónoma de Ceuta es cercana al 70% en alumnos y la del profesorado "es completa". Así lo ha manifestado este martes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El ministro ha detallado que este martes, día de la vuelta al colegio en Ceuta, la asistencia de los alumnos ha sido del 63% en Educación Primaria y del 83% en Educación Secundaria. "La situación no es sencilla", ha reconocido Torres. Los alumnos de Ceuta han vuelto a las clases este martes 8 de septiembre, en una jornada en el que el foco estaba puesto en la reapertura de las aulas, tras la entrada masiva de migrantes que se registró los pasados 30 y 31 de julio. En total, 16.070 alumnos estaban llamados a regresar este martes a las aulas de 35 centros de la ciudad. Más información