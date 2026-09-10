Lucía Feijoo Viera

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Page pide al Gobierno que "espabile" en la crisis de Ceuta: "Puede ser la gran mentira de la democracia después del 11-M"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que el Gobierno central tiene que "espabilar" ante la crisis de Ceuta porque se puede convertir en la "segunda gran mentira de la democracia" como ocurrió con los atentados del 11 de marzo. "Estamos ante uno de los grandes desastres de gestión que, como no se dé prisa el Gobierno, puede terminar pasando como la primera o segunda gran mentira de la democracia. Ya tuvimos una muy clara cuando todo el pueblo español se convenció del tema de la guerra y de la autoría de los atentados del 11-M. Eso es un ejemplo del libro", ha afirmado el presidente castellanomanchego en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press. Más información