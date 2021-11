El consejero delegado de Moderna cree que las vacunas actuales podrían ser menos eficaces contra la variante Ómicron que con las anteriores cepas de coronavirus. En declaraciones al periódico birtánico Financial Times, Stéphane Bancel, ha comentado que el hecho de que ómicron presente una gran cantidad de mutaciones junto con su rápida propagación hará que sea necesario modificar las vacunas actuales a lo largo de 2022. "Habrá un descenso en la eficacia, ha dicho. Creo que va a ser un descenso importante. Pero no sé cuánto, porque tenemos que esperar a los datos. Pero todos los científicos con los que he hablado dicen: 'Esto no va a ser bueno'" ha asegurado.