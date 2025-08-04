¿Existe una forma de saber cuánto durará una relación? Mientras no se invente la bola mágica para adivinar el futuro, lo cierto es que no se puede determinar con exactitud cuándo llegará el fin del amor, pero sí que hay señales que permiten detectar si el idilio se prolongará más o menos en el tiempo.

Esto tiene poco de magia y mucho de psicología. Así lo expone la terapeuta y divulgadora en redes sociales Dalia Rodríguez, que ha dedicado una publicación al asunto bajo este título, "Parejas que duran según la ciencia", con el que esclarece cuáles son algunos de los signos que demuestran que una relación es sana y puede ser duradera.

Por ejemplo, la psicóloga explica que las parejas que más duran son aquellas que dejan al otro "ser como es". "Eso no significa que no haya cosas por corregir, significa que la base de la relación es la admiración". Otro aspecto que refuerza las relaciones es cuando se establecen límites respecto a las familias, dice la terapeuta.

Otros signos de fortaleza en la relación

Asimismo, las parejas que más duran, según Dalia Rodríguez, son aquellas que "disfrutan genuinamente del tiempo juntos, se emocionan e interesan por lo que tiene el otro que decir". Es decir, que además de ser pareja sentimental, son amigos, algo clave de acuerdo con la psicóloga.

Estas parejas también mantienen "conversaciones difíciles" y no evitan los problemas, sino que los afrontan con diálogo y comprensión mutua antes de que se vuelvan más graves. Así, la experta señala que las parejas que más duran "saben navegar a través del conflicto y no se quedan estancados". Además, atravesar juntos "momentos difíciles" refuerza la unión.