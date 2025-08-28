Miley Cyrus ha tocado el corazón de su padre regalándole una canción inédita titulada Secrets, como homenaje en su cumpleaños. El tema, compuesto especialmente para él, cuenta con la colaboración de miembros de Fleetwood Mac, un guiño directo a los gustos musicales de Billy Ray. Lejos de ser solo un regalo musical, la canción refleja una conexión profunda, con versos que transmiten confianza, perdón y unión familiar.

Este gesto marca un momento clave en su relación, tras años de distanciamiento y diferencias. Al compartir el tema públicamente, Billy Ray se mostró conmovido, describiéndolo como un regalo inolvidable. Para Miley, este lanzamiento también representa una nueva etapa artística más emocional y personal, en la que la música se convierte en un puente para sanar vínculos del pasado.

En la publicación que acompaña al vídeo, Billy Ray expresó su emoción con un mensaje claro y lleno de cariño: “Por mi cumpleaños, Miley me dio el regalo de la música. Escribió una canción llamada Secrets y consiguió que mis músicos favoritos, Fleetwood Mac, tocaran en ella. Te quiero, Mile”.