Un espectacular remolino de ceniza y fragmentos de lava, apodado como "volnado" (fusión de volcán y tornado), fue captado en video por la cámara en vivo V3 mientras el volcán Kīlauea, en Hawái, experimentaba su episodio eruptivo número 32. El fenómeno ocurrió dentro del cráter Halemaʻumaʻu, mientras una fuente activa de lava expulsaba material volcánico.

Estos remolinos volcánicos se forman cuando aire caliente y frío se mezclan de manera caótica y turbulenta, generando un efecto similar al de un tornado. Ya han sido documentados en erupciones anteriores y pueden presentarse tanto en el interior del cráter como en los bordes, siempre dentro del área cerrada del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. El impresionante video muestra cómo el remolino levanta ceniza suelta y depósitos de lava recién expulsados por el volcán.