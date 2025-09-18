Sara Fernández

Miguel Campoy el empresario desaparecido en el triángulo de las Bermudas

Miguel Campoy (56 años), natural de Madrid, es un experimentado navegante. Patrón de yate, tiene un negocio de alquiler de su velero y de varios pontones en Miami, donde reside en la zona de South Beach. El pasado seis de septiembre envió a sus familiares varios mensajes y mapas de la trayectoria de la última etapa de la travesía en solitario que emprendió casi un mes antes, de South Abaco a Nassau, en Bahamas.