El colectivo Futuro Vegetal ataca el cuadro 'Primer homenaje a Cristóbal Colón' del Museo Naval de Madrid

Dos activistas del colectivo climático Futuro Vegetal han atacado con pintura biodegradable roja el cuadro 'Primer homenaje a Cristóbal Colón', de José Garnelo, en el Museo Naval de Madrid. Los miembros ecologistas portaban el lema '12 de octubre, nada que celebrar. Justicia ecosocial'.

