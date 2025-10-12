El colectivo Futuro Vegetal ataca el cuadro 'Primer homenaje a Cristóbal Colón' del Museo Naval de Madrid
Dos activistas del colectivo climático Futuro Vegetal han atacado con pintura biodegradable roja el cuadro 'Primer homenaje a Cristóbal Colón', de José Garnelo, en el Museo Naval de Madrid. Los miembros ecologistas portaban el lema '12 de octubre, nada que celebrar. Justicia ecosocial'.
