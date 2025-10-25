El rey cede espacio a la princesa de Asturias "con emoción de padre y de rey"
Felipe VI dedica a su hija mayor, sus primeras palabras del discurso en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, celebrada este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo: "Me corresponde ir cediéndole este espacio como Heredera de la Corona y como presidenta de honor de la Fundación", ha asegurado el rey.
Últimos vídeos
Premios Princesa de Asturias
VÍDEO. Así fue el discurso de Graciela Iturbide, premio Princesa de Asturias de las Artes 2025
Premio Princesa de Asturias