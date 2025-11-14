Lucía Feijoo Viera

Parto sorpresa de una joven que dio a luz en su casa: "No sabía que estaba embarazada"

Olivia Mínguez, una joven de València, dio a luz de madrugada en el salón de su casa sin saber que estaba embarazada, después de levantarse por fuertes dolores y ponerse de parto antes de que llegaran los servicios sanitarios; “mientras les esperaba aquí abajo, nació mi hijo”, relata. El 112 recibió el aviso de un parto extrahospitalario en Poblats Marítims y varias patrullas acudieron al domicilio, aunque el bebé ya había nacido. Su pareja, Aitor Chaves, asegura que estaba dormido y que se quedó “totalmente en shock” al escuchar los llantos del recién nacido, aunque ambos coinciden en que, tras el impacto inicial, están “muy felices”. Tanto la madre como el bebé se encuentran en buen estado.