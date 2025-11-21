Sara Fernández

Gripe aviar H5N1: qué es, por qué se está expandiendo tan rápido y cuál es el riesgo real para los humanos

La gripe aviar ya no es solo una enfermedad de aves: es el virus que ha desencadenado la mayor pandemia animal de la historia. Un virus que hoy circula por los cinco continentes y que ha saltado a diferentes mamíferos