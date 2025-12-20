Secciones

Detenidas siete personas que robaban a plena luz del día en un salón de juegos de Toledo

La Guardia Civil ha detenido a siete personas integrantes de una organización criminal especializada en la comisión de robos con fuerza en máquinas de apuestas de salones de juegos en Toledo, de donde llegaron a sustraer más de 60.000 euros manipulando las máquinas a plena luz del día. Más información

