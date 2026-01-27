Sara Fernández

La nieve bloquea decenas de coches en Sierra Nevada

Todas las comunidades autónomas de nuestro país excepto las Islas Canarias tienen decretada algún tipo de alerta meteorológica. Con peligro extraordinario, aviso rojo por lluvias en Pontevedra, que también está afectando a la circulación de trenes en Galicia y complicando las cosas en Sierra Nevada por las intensas nevadas. Allí, en Sierra Nevada, decenas de vehículos permanecen desde el pasado sábado cubiertos por una gruesa capa de nieve, sin que sus propietarios hayan podido retirarlos. Las fuertes precipitaciones y las bajas temperaturas han dificultado el acceso a varias zonas, dejando atrapados numerosos coches en aparcamientos y áreas próximas a la estación. Este lunes, algunos conductores han regresado al lugar provistos de palas y herramientas para intentar liberar sus vehículos. A esta situación se suma ahora el deshielo provocado por las lluvias, que ha activado una alerta amarilla en la zona y que se mantendrá durante el resto de la semana.