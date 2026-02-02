Secciones

Un juez declara ilegal multar coches aparcados con la ITV caducada en Oviedo

Un juez declara ilegal multar coches aparcados con la ITV caducada en Oviedo

Lucía Feijoo Viera

Un juez declara ilegal multar coches aparcados con la ITV caducada en Oviedo

Lucía Feijoo Viera

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Oviedo ha puesto freno a una práctica habitual en la capital asturiana: multar vehículos estacionados con la ITV caducada. En una sentencia de 15 de septiembre de 2025, el magistrado declara ilegal una sanción de 200 euros impuesta por la DGT a raíz de una denuncia de la Policía Local, al considerar que solo se puede sancionar la circulación sin inspección técnica en vigor, no el mero hecho de estar aparcado.

