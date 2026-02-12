Sara Fernández

La UME interviene en Ciudad Real ante la crecida del río Bullaque

Una treintena de efectivos de la UME se han desplegado en la zona de los pueblos ribereños del río Bullaque, en la provincia de Ciudad Real; debido al agua que está aliviando el embalse de la Torre de Abraham. Durante la noche iniciaron sus trabajos para procurar accesos a las explotaciones ganaderas, para lo que se están utilizando medios de rescate acuáticos, así como para ayudar en la instalación de barreras de contención para evitar daños de mayor envergadura en los municipios afectados. En un primer momento, han realizado misiones de reconocimiento con dron y despliegue del equipo de Rescate Acuático de Superficie (RAS), en una granja aislada junto al río Bullaque, en Ciudad Real.