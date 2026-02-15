PI STUDIO

Vista aérea de la zona afectada por el incendio de Cabo Tiñoso en Cartagena, Murcia

El incendio forestal en Cabo Tiñoso, en Cartagena (Murcia) ha quedado estabilizado y no tiene focos activos, según han informado el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en su cuenta de X, y el Centro de Coordinación de Emergencias 112. Más información