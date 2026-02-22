PI STUDIO

Cinco detenidos en Barcelona tras un encuentro de 'therians' que acaba con incidentes

Cinco personas han sido detenidas este sábado por la noche por desórdenes públicos en Barcelona tras un encuentro de 'therians' que ha finalizado con enfrentamientos, por lo que la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra han debido intervenir para desalojar la zona.