Felipe VI acude a la inauguración en Sevilla de la exposición 'Cayetana: Grande de España'

Europa Press

Sevilla
Imágenes de la inauguración por parte de su majestad el rey Felipe VI de la exposición 'Cayetana: Grande de España' en el Palacio de Las Dueñas de Sevilla que conmemora el centenario del nacimiento de la duquesa de Alba. En el acto ha estado la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Más información

