Eduardo Ripoll

Nueva manifestación contra Carlos Mazón por su gestión en la dana

La ciudad de València acoge este sábado 28 de marzo una nueva manifestación contra el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, en una convocatoria que adquiere especial relevancia al ser la primera movilización ciudadana desde que esta misma semana ha sido citado a declarar como testigo por la jueza de Catarroja en el marco de la investigación judicial relacionada con la gestión de la dana. Miles de personas han partido desde la Plaza del Ayuntamiento al ritmo de dolçainers para exigir responsabilidades a Mazón. La marcha acaba de arrancar y los manifestantes se dirigen hacia la calle de la Paz. Entre las reivindicaciones, claman contra el aforamiento del expresidente. Más información